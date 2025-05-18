Первый гол в футбольном матче «Ростов» — «Зенит» забили гости

Отметим, «Ростов» расположился на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 28 туров. «Зенит» со своими 60 очками после 28 игр занял вторую строчку На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.