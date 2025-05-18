Первый гол в футбольном матче «Ростов» — «Зенит» забили гости

Сегодня, 18 мая, в Донской столице стартовал матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. На «Ростов-Арене» встретились наши спортсмены и «Зенит». В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00.
На 30-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счет в матче, забив ударом через себя.
Отметим, «Ростов» расположился на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 28 туров. «Зенит» со своими 60 очками после 28 игр занял вторую строчку На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.
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