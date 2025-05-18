В мире начался новый этап в изучении ДНК: что может предложить современная генетика

Наиболее доступный вариант — познавательно-развлекательные тесты. Они позволяют узнать об этническом происхождении, найти родственников или выявить некоторые особенности организма. Хотя такие анализы и дают интересную информацию о человеке, их медицинская ценность ограничена. Более серьезное направление — медико-профилактические исследования. Сюда входят тесты на предрасположенность к заболеваниям. Особое значение имеют репродуктивные ДНК-анализы и скрининг на обнаружение наследственных заболеваний. Что касается «полного» генетического теста — такой возможности пока не существует. Даже самое дорогое (цена доходит до 100 тысяч рублей) и подробное исследование не дает стопроцентной информации. Современные тесты просты и безопасны. Чаще всего нужно просто сдать слюну или мазок с внутренней стороны щеки.