В уфимском парке «Волна» плавал в пруду лось

Уфимцы сообщили о том, что в парке «Волна» отдыхают лоси. Один из них прогуливался по парку, а второй решил искупаться в пруду.
По словам замминистра природопользования и экологии Башкирии Камиля Биргулиева, сейчас идет наблюдение за ситуацией. Животных после заметили в лесном массиве около стадиона «Водник».
В министерстве напомнили, что сейчас продолжается миграционная активность лосей. При встрече с дикими животными нельзя предпринимать попытки погладить, испугать или заставить их уйти.
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