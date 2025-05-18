Измена, предательство и дружба со Спилбергом: главному «русскому злодею» Михаилу Горевому — 60

Михаил Горевой воплотил образ Владимира Попова в фильме о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас».
В понедельник, 19 мая 2025 года, известному российскому и голливудскому актеру Михаилу Горевому исполняется 60 лет. За свою разностороннюю карьеру он прошел путь от официанта в греческом ресторане США до съемок у Стивена Спилберга. При этом его личная жизнь оказалась не менее драматичной, чем роли его персонажей: разводы, предательство близкого друга и любовные драмы — подробнее в материале URA.RU.
От военной карьеры к актерскому призванию: начало пути Михаила Горевого.
Михаил Витальевич Горевой родился 19 мая 1965 года в Москве в семье офицера Генштаба. Отец видел сына продолжателем военной династии и мечтал о его карьере в армии. Судьба, однако, распорядилась иначе: увлекшись боксом, Михаил получил серьезную травму во время одного из поединков. Последствия оказались печальными — он лишился почки, и о военной службе пришлось забыть навсегда.
Взамен в жизнь Михаила прочно вошло искусство. Мама с детства водила его в театр, и эти походы оставили неизгладимый след в душе мальчика. Особенно юному Горевому нравился спектакль «Тиль» с Инной Чуриковой и Николаем Караченцовым. Спустя годы, когда Горевой познакомился с Чуриковой лично и играл с ней в одном спектакле, он признался актрисе: «Это вы виноваты в том, что я стал актером. Большое вам спасибо!» Окончательно определиться с выбором профессии помог театральный кружок при Доме кино, который Горевой начал посещать в старших классах.
Путь к театральному Олимпу не был простым. Первая попытка поступить в Школу-студию МХАТ оказалась неудачной: несмотря на успешно пройденные творческие туры, Михаил «завалил» сочинение и не добрал проходной балл. Но настойчивый юноша не опустил руки. Целый год он работал осветителем во МХАТе, стараясь быть ближе к заветной цели, а на следующий год все-таки стал студентом прославленного театрального вуза.
На курсе подобралась компания творческой «золотой молодежи» — Саша Табакова, Михаил Ефремов, Слава Невинный. С Ефремовым у Горевого завязалась крепкая дружба, которая продолжается до сих пор, несмотря на все жизненные перипетии. Студенческие годы были наполнены не только упорной учебой, но и бесшабашными розыгрышами. Однажды друзья даже ухитрились пришить крепко спящего после бурной вечеринки однокурсника-богатыря к матрасу.
Американская мечта Горевого: от официанта до бизнесмена.
В начале 90-х Михаил Горевой вместе с семьей уехал в СШАФото: ТАСС/ Алексей Павлишак.
После окончания Школы-студии МХАТ в 1987 году Михаил вместе с сокурсниками начал работать в театре «Современник-2» под руководством своего однокурсника Михаила Ефремова. Молодым артистам приходилось самим монтировать декорации и репетировать ночами. Вскоре творческие разногласия с Ефремовым вынудили Горевого перейти в труппу Театра им. Маяковского, где он проработал до 1991 года.
К тому времени Михаил уже был женат на Анне Марголис, очаровательной блондинке и подруге Саши Табаковой. Это была любовь с первого взгляда. На вопрос новоиспеченного мужа «Паспорт с собой?», Анна не раздумывая ответила «Да, конечно!». Впрочем, в ЗАГС влюбленные отправились не сразу, а спустя два года после знакомства. В браке родились дочь Дарья и сын Дмитрий.
Лихие 90-е оказались тяжелым временем для артистов. Больших ролей и гонораров не было, зарплаты в театре едва хватало на жизнь. Михаилу приходилось подрабатывать где только возможно — играть в детских утренниках, участвовать в уличных представлениях. Первые роли в кино («Шаг», «Грань») не принесли ни славы, ни достатка.
В поисках лучшей жизни в 1991 году по приглашению друга Дмитрия Хухлаева, перебравшегося в Бостон, Горевой решил попытать счастья за океаном. Он уехал в США с твердым намерением покорить Голливуд. Вскоре к нему присоединились Анна с детьми.
Реальность оказалась суровее мечтаний. Свой американский путь Михаил начал с должности официанта в греческом рыбном ресторане. Поначалу все валилось из рук — он путал блюда, не знал, как правильно обслуживать клиентов. Но за несколько недель освоился и научился ловко жонглировать подносами.
Для того, чтобы быстрее выучить английский язык, Горевой работал не только официантом, но и таксистом, готовил пиццу. Всего за несколько месяцев он овладел языком практически в совершенстве и перешел на более престижную работу — стал представителем российско-американской строительной фирмы. Анна тоже проявила себя, сделав головокружительную карьеру от посудомойки до управляющей рестораном.
Но несмотря на относительно стабильное материальное положение, Горевой тосковал по родине. Позже он устроился ассистентом-переводчиком у Авангарда Леонтьева в Школе Станиславского под руководством Олега Табакова в Бостоне, но тяга к родной сцене не отпускала его.
Возвращение Горевого в Россию и прорыв в кинокарьере.
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Уговорить Анну вернуться домой было непросто. В Америке она наконец обрела финансовую стабильность и не горела желанием бросать все ради туманных перспектив в нестабильной России 90-х. Но Горевой не мог поступиться своей мечтой и в конце концов убедил супругу. В 1996 году семья вернулась в Москву.
Вернувшись на родину, Михаил с головой окунулся в работу, стремясь наверстать упущенное за годы эмиграции. Места в Театре им. Маяковского уже не было, и актер переключился на кино. Он снимался в популярных сериалах «Каменская» и «Остановка по требованию», а также основал собственный театр «Фабрика театральных событий».
Настоящий прорыв в его карьере случился после выхода на экраны голливудского блокбастера «Умри, но не сейчас» (2002) из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Изначально роль русского ученого Владимира Попова, создателя смертоносного спутника «Икар», должен был играть Виктор Сухоруков. Но из-за травмы Пирса Броснана съемки затянулись, и Сухоруков не смог участвовать в проекте из-за конфликта графиков — у него были съемки в фильме «Бедный, бедный Павел». Так роль досталась Горевому.
Примечательно, что для этой роли Михаил одним из первых российских актеров снял самопробы. Его безупречный английский, выученный за годы жизни в США, оказался решающим фактором при утверждении на роль.
На премьерном показе в лондонском Королевском зале собрался весь цвет западного кинематографа. После торжественной церемонии сама королева Елизавета II лично пожала руку российскому актеру.
«Главный русский злодей» и дружба со Стивеном Спилбергом.
Горевой работает и в голливудском кино, куда его приглашают, как правило, на роли «русских’Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press.
После успеха в бондиане Горевому регулярно стали предлагать роли харизматичных злодеев как в Голливуде, так и на родине. На его счету десятки ярких отрицательных персонажей в известных картинах: «Антикиллер 2», «Шпионский мост», «Хантер Киллер», «Екатерина. Взлет».
Особое место в его фильмографии занимает работа со Стивеном Спилбергом в исторической драме «Шпионский мост» (2015), где Горевой сыграл советского дипломата Ивана Шишкина. Его партнерами по съемочной площадке стали Том Хэнкс и Гэри Олдмен. Михаил поддерживает дружеские отношения с американским режиссером и вспоминает, как тщательно Спилберг подходил к деталям. Для небольшой роли с тремя переодеваниями Горевой специально летал в Берлин на примерку костюмов, где ему предложили целых тридцать вариантов. Его фотографировали в каждом образе и отправляли снимки Спилбергу, который лично утверждал гардероб для русского актера.
Съемки в Голливуде позволили Горевому сравнить подходы к работе за рубежом и в России. Если в США на каждом участке работают высококлассные профессионалы узкого профиля, которые очень дорожат своим местом, то в России кино снимают «вопреки» — обстоятельствам, нехватке денег, техническим трудностям. Американцы умеют искренне хвалить и радоваться удачам коллег, а их тщательная подготовка к съемкам поражает даже опытных актеров.
Работа с Пирсом Броснаном запомнилась и курьезным случаем: Горевой подарил актеру специально изготовленный настоящий жетон российского милиционера с номером 007. Через некоторое время, когда Михаил проходил с коллегами по коридору, Броснан неожиданно выскочил из-за угла со словами: «Всем лежать! Рашен полис!».
Любовные драмы и предательство друга: личная жизнь Михаила Горевого.
Мария Саффо и актер Павел МайковФото: Viktor Chernov / Russian Look / Global Look Press.
Съемки в кассовых фильмах и сериалах принесли Горевому долгожданные славу и финансовое благополучие, но дорого обошлись в личном плане. Многомесячные киноэкспедиции, бесконечные репетиции в театре, одержимость работой — все это подтачивало семейное счастье артиста.
Первый брак с Анной Марголис, продлившийся 14 лет (1988−2002), распался, по признанию самого Михаила, из-за его вины. «Мне было очень плохо, просто умирал. Винил во всем себя. Анна Сергеевна оказалась права: я был одержим работой, своим театром, тащил туда вещи из дома, забывал о семье и в итоге ее потерял», — говорил актер. В этом союзе родились двое детей — дочь Дарья и сын Дмитрий.
Новый удар судьбы поджидал Михаила в отношениях с актрисой Марией Саффо. Ослепленный страстью, он боготворил возлюбленную и строил радужные планы на совместное будущее. Но за 10 дней до премьеры их спектакля «Два в одном» Михаил узнал шокирующую правду — Мария изменила ему с его близким другом Павлом Майковым, известным по роли Пчелы в сериале «Бригада».
Двойное предательство — любимой женщины и друга, которому он помог с работой — надолго выбило Горевого из колеи. Звон разбитого стекла нарушил тишину гримерки, когда Михаил узнал правду. Его трясло, а рыжеволосая муза молча собирала вещи, избегая взгляда. Собрав волю в кулак, актер героическими усилиями довел премьеру до конца, практически полностью обновив актерский состав, чтобы не видеть каждый день лица предателей.
Майков впоследствии не стеснялся комментировать ситуацию, заявляя, что их с Марией чувство вспыхнуло столь сильно и неожиданно, что все остальное отступило на задний план. «Когда на сцену выходит любовь, все остальные чувства гаснут», — признавался актер. Также примечательно, что Майков сам был женат на Екатерине Масловской. Интересно, что именно Горевой открыл глаза обманутой жене Майкова на похождения неверного мужа, что привело к их разводу.
Рана от двойного предательства оказалась настолько глубокой, что на долгие годы Горевой разуверился в возможности личного счастья. Однако судьба сжалилась над многострадальным актером, послав ему новую любовь. В 2010 году на дне рождения подруги Софьи Кругликовой Михаил познакомился с художником-декоратором Олесей Маркеловой. Ослепительная восточная красавица сразу покорила сердце 45-летнего Горевого.
Пара не стала оформлять отношения официально, но фактически живет одной семьей. В 2012 году у них родилась дочь Сонечка — поздний и самый желанный ребенок актера.
«Три “Б” вместо трех “М”»: жесткая критика современного театра.
Актер Михаил Горевой активно играет в театреФото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press.
С учетом, что Горевой известен и как актер, и как режиссер, он хорошо знает внутреннюю кухню театров. Современный подход к искусству вызывает у него откровенное негодование и заставляет выступать с резкими заявлениями.
«Раньше было три “М” — Меньшиков, Машков, Миронов, а сейчас три “Б” — Богомолов, Бояков, Бузова. Они не имеют никакого отношения к театру как к плацдарму духовных знаний. У нас уникальная театральная школа! Как балет, космос, спорт… Мы их потеряли. Сейчас делается все, чтобы мы потеряли драматический театр», — не скрывает своего возмущения Михаил Витальевич.
Особое негодование вызывает у него деятельность Константина Богомолова в Театре на Малой Бронной. Говоря о скандальном спектакле «Норма», где, по мнению критиков и зрителей, персонажи «едят фекалии и сношаются с землей», Горевой в интервью для канала «Диана Кади» не выбирает выражений: «Это такие вибрации, такая невидная ткань. Вот какие-то дядьки ходят по сцене, падают, умирают, потом встают, а человек уходит на всю жизнь с расцарапанной душой. Важно, что ты сделаешь с этой душой. Ты туда испражняться станешь, как сейчас можно? Современный театр, я так вижу. Ты мне денег заплати, приходи, а я тебе в душу нассу или насру. Сходи на спектакль “Норма” в театре на Малой Бронной. Там буквально это делают! Прям буквально!».
При этом Михаила Витальевича интересует прежде всего искусство, а не личная репутация артистов. Показателен его подход к ситуации с осужденным за смертельное ДТП Михаилом Ефремовым, с которым Горевой дружит со студенческих лет.
«Михаил работает в тюрьме, и не на блатных должностях. Вместе со всеми шьет. Да, Михаил не самый молодой и не самый здоровый человек. Он имеет заслуги перед Родиной. Да, случилась такая трагедия. Заслуживает ли человек прощения, смягчения? Разумеется, заслуживает», — рассуждал Горевой о суровом приговоре товарища. Недавно, когда прогремела новость об освобождении Ефремова по УДО, актер отметил, что это лучшая новость за последние четыре года.
Фильмография Михаила Горевого.
Актеры Михаил Горевой и Екатерина Шпица на премьере фильма «У людей так бывает’Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.
За свою многолетнюю карьеру Михаил Горевой снялся в более чем 150 кинопроектах, создав запоминающуюся галерею образов как в отечественном, так и в зарубежном кино:
Первый опыт пришел в 1988 году с фильмом «Шаг», где Горевой сыграл лаборанта Веньку. Затем последовали работы в картинах «Грань» (1989) и «Молодой человек из хорошей семьи» (1989).
Настоящее признание принесли роли в популярных сериалах начала 2000-х: Марат Латышев в «Каменской» (1999) и Федотов в «Остановке по требованию» (2000).
Международный прорыв случился с ролью русского ученого Владимира Попова в фильме «Умри, но не сейчас» (2002) из серии о Джеймсе Бонде.
Среди самых ярких работ Горевого — криминальный авторитет «Печеный» в «Антикиллере 2» (2003), промоутер Майкл Левински в фильмах «Бой с тенью 2» (2007) и «Бой с тенью 3» (2011), председатель КГБ Иван Серов в документальном сериале «Битва за космос» (2006).
В 2015 году актер сыграл советского дипломата Ивана Шишкина в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост», в 2016 году появился в американском боевике «По следу» с Джеки Чаном, а в 2018 году исполнил роль министра обороны России Дмитрия Дурова в голливудском триллере «Хантер Киллер».
Последние годы принесли роли в картинах «Красный призрак» (2021), французских проектах «Тотемы» и «Компромат» (2022) и сериалах «Ректор» и «Кореша» (2024).