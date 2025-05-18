Измена, предательство и дружба со Спилбергом: главному «русскому злодею» Михаилу Горевому — 60

Особое негодование вызывает у него деятельность Константина Богомолова в Театре на Малой Бронной. Говоря о скандальном спектакле «Норма», где, по мнению критиков и зрителей, персонажи «едят фекалии и сношаются с землей», Горевой в интервью для канала «Диана Кади» не выбирает выражений: «Это такие вибрации, такая невидная ткань. Вот какие-то дядьки ходят по сцене, падают, умирают, потом встают, а человек уходит на всю жизнь с расцарапанной душой. Важно, что ты сделаешь с этой душой. Ты туда испражняться станешь, как сейчас можно? Современный театр, я так вижу. Ты мне денег заплати, приходи, а я тебе в душу нассу или насру. Сходи на спектакль “Норма” в театре на Малой Бронной. Там буквально это делают! Прям буквально!».