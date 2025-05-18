Месси признали лучшим футболистом в истории

Аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом за всю историю по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе организации.
Кроме Месси, в первую тройку рейтинга вошли бразилец Пеле и аргентинец Диего Марадона. Кроме того, самый принципиальный соперник Месси — португалец Криштиану Роналду — оказался на четвертой строчке списка, передает официальный сайт IFFHS.
При этом Роналду был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в 2025 году по версии журнала Forbes: в течение последних 12 месяцев его суммарный доход составил 275 миллионов долларов, из которых большую часть ему принесла игра в составе клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Кроме того, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг возглавил список самых высокооплачиваемых глав правительств с годовым доходом около 1,69 миллиона долларов, согласно данным Political Salaries, опубликованным Forbes. Экс-президент США Джо Байден занимает четвертое место с зарплатой 400 тысяч долларов, а президент России Владимир Путин находится на 28-й строчке рейтинга.