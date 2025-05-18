Месси признали лучшим футболистом в истории

При этом Роналду был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в 2025 году по версии журнала Forbes: в течение последних 12 месяцев его суммарный доход составил 275 миллионов долларов, из которых большую часть ему принесла игра в составе клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.