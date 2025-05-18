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Стала известна причина смерти клавишника «Ленинграда» Иванова в 41 год

Музыкант вел здоровый образ жизни, активно занимался спортом.

Источник: Аргументы и факты

Причиной смерти 41-летнего клавишника «Ленинграда» Дмитрия Иванова стала аневризма. Об этом aif.ru сообщила его сестра Анна Бегунова.

«Аневризма, сосуд разорвался», — рассказала она, добавив, что он вел здоровый образ жизни, занимался спортом и ни на что не жаловался.

Разрыв сосуда и кровоизлияние в головной мозг произошли в ночь на 29 апреля. В течение почти трех недель врачи боролись за жизнь музыканта, но утром 18 мая он скончался.

«Он работал не только с “Ленинградом” и МакSим, но и с Безруковым, с другими артистами. У него и свой проект был, было много планов. Творческий человек. Не могу говорить о прошедшем времени. Никто не ждал такого. Просто ночью кровоизлияние в мозг, и все», — добавила сестра музыканта.

О смерти клавишника Дмитрия Иванова ранее сообщила на своей странице в соцсетях певица Марина Максимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим.