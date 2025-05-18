Стала известна причина смерти клавишника «Ленинграда» Иванова в 41 год

«Он работал не только с “Ленинградом” и МакSим, но и с Безруковым, с другими артистами. У него и свой проект был, было много планов. Творческий человек. Не могу говорить о прошедшем времени. Никто не ждал такого. Просто ночью кровоизлияние в мозг, и все», — добавила сестра музыканта.