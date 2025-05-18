МИД Франции ответил на обвинения Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

Обвинения в адрес Парижа во вмешательстве в президентские выборы в Румынии не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 18 мая, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Франции на официальной странице в социальной сети X.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до этого сообщил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов.
По словам представителей ведомства, Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста. Кроме того, они напомнили об отмене итогов первого тура выборов президента Румынии из-за «вмешательства» из России.
— Компетентные румынские власти суверенно отменили первый тур президентских выборов в декабре прошлого года, — говорится в сообщении французского министерства.
26 февраля кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали. Сотрудники правоохранительных служб доставили его в Генеральную прокуратуру на допрос и дачу показаний по делу о финансировании его предвыборной кампании в прошлом году.