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МИД Франции ответил на обвинения Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

Обвинения в адрес Парижа во вмешательстве в президентские выборы в Румынии не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 18 мая, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Франции на официальной странице в социальной сети X.

Обвинения в адрес Парижа во вмешательстве в президентские выборы в Румынии не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 18 мая, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Франции на официальной странице в социальной сети X.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до этого сообщил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов.

По словам представителей ведомства, Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста. Кроме того, они напомнили об отмене итогов первого тура выборов президента Румынии из-за «вмешательства» из России.

— Компетентные румынские власти суверенно отменили первый тур президентских выборов в декабре прошлого года, — говорится в сообщении французского министерства.

26 февраля кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали. Сотрудники правоохранительных служб доставили его в Генеральную прокуратуру на допрос и дачу показаний по делу о финансировании его предвыборной кампании в прошлом году.