Земля тряслась 9 дней: Учёные объяснили странные сейсмические сигналы

Учёные не смогли определить причину этих колебаний, так как они не похожи ни на землетрясения, ни на извержения вулканов, и назвали их «неопознанным сейсмическим объектом». Особый интерес у экспертов вызвали необычные для геологических процессов регулярность и ритмичность этого нового гула, совершенно нехарактерные для традиционных землетрясений или иных тектонических явлений.