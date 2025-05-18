Кто должен обслуживать автоматическую пожарную сигнализацию на арендуемых объектах, рассказали в МЧС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, кто должен обслуживать автоматическую пожарную сигнализацию на арендуемых объектах, рассказали БЕЛТА в МЧС.
В спасательном ведомстве разъяснили, арендодатель или арендатор должны обслуживать автоматическую пожарную сигнализацию и (или) автоматическое пожаротушение на объекте. «В соответствии со статьей 46 Закона от 15 июня 1993 г. № 2403-XII “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности в жилых помещениях, капитальных строениях (зданиях, сооружениях) и иных строениях возлагается на их собственников, а в случае предоставления жилых помещений, капитальных строений (зданий, сооружений) и иных строений по договору аренды — в соответствии с договором, если иное не предусмотрено законодательством», — пояснили в МЧС.
Такая же норма предусмотрена пунктом 61 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. Документ утвержден декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства».
«Таким образом, распределение ответственности между арендодателем и арендатором по обеспечению реализации требований пожарной безопасности на объекте определяется договором аренды. При этом в случае отсутствия в нем указанных положений реализацию требований пожарной безопасности обеспечивает арендодатель. Исключение — требования, касающиеся соблюдения противопожарного режима на арендуемых площадях в объеме деятельности арендатора, касающихся назначения ответственных за пожарную безопасность, организации разработки общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности, подготовки работников по программам пожарно-технического минимума и т.д.», — разъяснили в МЧС. -0-