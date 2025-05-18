Кто должен обслуживать автоматическую пожарную сигнализацию на арендуемых объектах, рассказали в МЧС

В спасательном ведомстве разъяснили, арендодатель или арендатор должны обслуживать автоматическую пожарную сигнализацию и (или) автоматическое пожаротушение на объекте. «В соответствии со статьей 46 Закона от 15 июня 1993 г. № 2403-XII “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности в жилых помещениях, капитальных строениях (зданиях, сооружениях) и иных строениях возлагается на их собственников, а в случае предоставления жилых помещений, капитальных строений (зданий, сооружений) и иных строений по договору аренды — в соответствии с договором, если иное не предусмотрено законодательством», — пояснили в МЧС.