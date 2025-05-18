Погрелись и хватит: В Молдове опять дожди и совсем не жарко

После солнца и +23 градусов в воскресенье, в Молдову возвращаются дожди.
В понедельник синоптики прогнозируют осадки уже с обеда.
Впрочем, днем не холодно — до +20 градусов.
А вот ночью — более, чем прохладно — +7 градусов.
В последующие сутки температура воздуха опустится еще на 2 градуса, но осадков не ожидается.
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