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Метеоролог Тишковец: прохладная и дождливая неделя ожидается в Москве

Температура в дневные часы на следующей неделе не прогреется выше +15 градусов.

Источник: Аргументы и факты

Следующая неделя в Москве будет прохладной и дождливой, тепло и устойчивая солнечная погода вернутся лишь к началу лета, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

В начале следующей недели температура воздуха опустится до +13…+15 градусов, добавил в беседе с НСН синоптик Александр Шувалов.

«С начала следующей недели ожидаем понижение температуры, переход ветра с южного на северо-западный. На следующей неделе ожидаем 13−15 градусов тепла в дневные часы», — отметил он.

По словам синоптика, заморозки не вернутся до сентября или октября.

Ранее Тишковец заявил, что метеорологическое лето наступит в Москве через 10 дней.