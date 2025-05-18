Метеоролог Тишковец: прохладная и дождливая неделя ожидается в Москве

Следующая неделя в Москве будет прохладной и дождливой, тепло и устойчивая солнечная погода вернутся лишь к началу лета, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
В начале следующей недели температура воздуха опустится до +13…+15 градусов, добавил в беседе с НСН синоптик Александр Шувалов.
«С начала следующей недели ожидаем понижение температуры, переход ветра с южного на северо-западный. На следующей неделе ожидаем 13−15 градусов тепла в дневные часы», — отметил он.
По словам синоптика, заморозки не вернутся до сентября или октября.
Ранее Тишковец заявил, что метеорологическое лето наступит в Москве через 10 дней.