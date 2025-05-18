Вологодская чиновница извинилась за видео дочери с угрозами отправить на СВО

«Девочка считает, что должность мамы позволит ей решить любые вопросы, даже с неугодными мальчиками, путем отправки их на СВО. На мой взгляд, ролик провокационный и оскорбительный! В нем ярко выражено неуважение к участникам СВО и всем тем, кому небезразлична судьба Отечества», — написал вологжанин, подчеркнув, что «девочка должна, как минимум, принести извинения публично».