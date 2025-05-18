Многодетная семья из США переехала в РФ и опровергла мифы о жизни россиян

«Не пишут, конечно, что русские корешками питаются, но пытаются выставить все так, словно в России полки пустые. Еще один частый миф из этой линейки: у русских — на улице. Опять же абсурд. Такое пишут не в самых мейнстримных СМИ, но можно найти определенные платформы, где такой лжи полным-полно», — отметил отец семейства.