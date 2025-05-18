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Многодетная семья из США переехала в РФ и опровергла мифы о жизни россиян

По словам Дерека и Дианы Хаффман, американцам рассказывают, что в России туалеты находятся на улице, а в магазинах нет сыра.

Источник: Аргументы и факты

Многодетные родители Дерек и Диана Хаффман переехали из США в Россию и развеяли популярные мифы о жизни в стране, которые транслируют американские медиа, сообщает «Царьград».

Дерек и Диана переехали в Россию с шестью детьми. По их словам, в американских медиа зачастую рассказывают о том, что в России якобы туалеты находятся на улице, а в магазинах нет даже сыра и мяса.

«Не пишут, конечно, что русские корешками питаются, но пытаются выставить все так, словно в России полки пустые. Еще один частый миф из этой линейки: у русских — на улице. Опять же абсурд. Такое пишут не в самых мейнстримных СМИ, но можно найти определенные платформы, где такой лжи полным-полно», — отметил отец семейства.

По словам Дерека Хаффмана, у них в доме «шикарный санузел», а в магазинах, вопреки популярным в США мифам, полно еды.

Ранее американец Шуцман признался, что его поразила Россия после переезда из США.