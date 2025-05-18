В Роскачестве рассказали, за что будут штрафовать дачников

Неправильное хранение удобрений может привести к штрафу.
Дачникам грозит штраф за неправильное хранение агрохимикатов, если они не соблюдают специальные требования, установленные законом. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, закон предусматривает хранение таких веществ исключительно в специализированных помещениях.
«…за нарушение правил хранения агрохимикатов, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, может последовать административная ответственность в виде штрафа», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на слова Позднякова. Под агрохимикатами понимаются минеральные, органические, органо-минеральные, микробиологические удобрения, а также химические мелиоранты, используемые для питания растений и регулирования плодородия почвы.
Эксперт пояснил, что удобрения следует размещать в специально отведенных местах, строго придерживаясь требований производителя относительно условий хранения, таких как температура и уровень влажности. Он подчеркнул необходимость предотвращения распространения удобрений на прилегающие территории, а также их попадания в водоемы и системы водоснабжения. За несоблюдение правил хранения предусмотрены штрафы: для граждан — от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для предпринимателей — до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — до ста тысяч рублей.
Ранее дачникам рассказали, как сэкономить на квартплате летом, пишет 360.ru. Так, горожане, отправляющиеся на дачу, имеют возможность снизить расходы на коммунальные услуги за городские квартиры в летние месяцы. Перерасчет возможен по отдельным видам платежей при условии предоставления документов, подтверждающих отсутствие всех зарегистрированных жильцов в квартире не менее пяти суток подряд.