В Роскачестве рассказали, за что будут штрафовать дачников

Эксперт пояснил, что удобрения следует размещать в специально отведенных местах, строго придерживаясь требований производителя относительно условий хранения, таких как температура и уровень влажности. Он подчеркнул необходимость предотвращения распространения удобрений на прилегающие территории, а также их попадания в водоемы и системы водоснабжения. За несоблюдение правил хранения предусмотрены штрафы: для граждан — от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для предпринимателей — до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — до ста тысяч рублей.