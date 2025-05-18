«Непростой период»: в ГД объяснили, почему Загитовой отказали в постройке школы

Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Плющенко запросил грант в размере 22 миллионов рублей на постановку ледового шоу на музыку композитора Петра Чайковского. Представление покажет, что сражаться и биться можно не только с «автоматом в руках», но и с помощью силы искусства и спорта. Главной задачей проекта станет популяризация среди юного поколения зрителей нравственных и духовных ценностей.