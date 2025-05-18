«Непростой период»: в ГД объяснили, почему Загитовой отказали в постройке школы

Правительство Татарстана отказало фигуристке Алине Загитовой в возведении спортивной школы из-за стоимости реализации проекта. Об этом в воскресенье, 18 мая, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.
По словам парламентария, строить школу планировалось за счет средств из республиканского бюджета, что при условии стоимости центра свыше миллиона рублей было бы неуместно в контексте непростого для страны периода.
— Для страны и для республики сейчас непростой период, есть много других направлений, на которые нужны средства, — передает слова Журовой «ВсеПроСпорт».
Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Плющенко запросил грант в размере 22 миллионов рублей на постановку ледового шоу на музыку композитора Петра Чайковского. Представление покажет, что сражаться и биться можно не только с «автоматом в руках», но и с помощью силы искусства и спорта. Главной задачей проекта станет популяризация среди юного поколения зрителей нравственных и духовных ценностей.
Кроме того, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка запросила грант в размере 29,5 миллиона рублей на свое новое ледовое шоу «Вечера на хуторе».