Петровский: польские политики стали марионетками Запада

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские политики Дональд Туск и Ярослав Качиньский, выдвинувшие кандидатов от своих партий на президентские выборы, стали марионетками, проводниками внешней политической воли. Об этом заявил политолог Петр Петровский в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Как обратил внимание эксперт, польские политики Дональд Туск и Ярослав Качиньский, которые являются настоящими хозяевами политической системы страны, стали марионетками, проводниками внешней политической воли. «Они выдвинули кандидатов от своих партий. И как мы видим, оба кандидата проводят соответствующую линию. (Мэр Варшавы кандидат от правящей “Гражданской коалиции” Рафал. — Прим. БЕЛТА) Тшасковский повторяет за Туском, за (главой Еврокомиссии. — Прим. БЕЛТА) Урсулой фон дер Ляйен определенные тезисы. (Директор польского Института национальной памяти от партии “Право и справедливость” (ПиС) Кароль. — Прим. БЕЛТА) Навроцкий повторяет за Трампом», — подчеркнул политолог.
«При том что второй момент важный: противостояние Брюсселя и Вашингтона уже демонстрируется в рамках этой избирательной кампании. Мы видим этот раскол, мы увидим углубление этого противостояния внутри польского истеблишмента. Но при этом простые поляки уже терпят более 20 лет, что эти две партии то вместе, то попеременно управляют страной, а к лучшему ничего не приводит», — отметил Петр Петровский. -0-