Петровский: польские политики стали марионетками Запада

«При том что второй момент важный: противостояние Брюсселя и Вашингтона уже демонстрируется в рамках этой избирательной кампании. Мы видим этот раскол, мы увидим углубление этого противостояния внутри польского истеблишмента. Но при этом простые поляки уже терпят более 20 лет, что эти две партии то вместе, то попеременно управляют страной, а к лучшему ничего не приводит», — отметил Петр Петровский. -0-