Губерниев: Заборский нарушил правила, когда финишировал с флагом РФ

Международная ассоциация сверхмарафонцев формально имела право дисквалифицировать российского спортсмена Ивана Заборского, который установил новый рекорд на ультрамарафоне во Франции, сообщил URA.RU спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
По словам журналиста, спортсмен должен был ознакомиться с правилами. При этом Губерниев подчеркнул, что Заборский, вероятно, руководствовался лучшими патриотическими чувствами, когда решил финишировать с российским флагом.
«Если он вышел на старт, то должен был знать правила. И эти правила он нарушил. Поэтому формально повод лишить рекорда у проводящей организации есть», — сказал Губерниев.
Напомним, ранее стало известно, что в IAU отказались признать рекорд российского спортсмена Ивана Заборского.
Решение приняли из-за того, что результаты выступлений российских или белорусских спортсменов под национальным флагом не могут быть официально признаны.
Соревнование проходило в Валлон-Пон-д’Арк в департаменте Ардеш на юге Франции. Спортсмен пробежал более 1000 км.