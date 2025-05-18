Келлог назвал первый из 22 пунктов плана США по конфликту на Украине

Первый пункт американского плана по мирному урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной — это полное прекращение огня. Об этом в воскресенье, 18 мая, заявил специальный посланник США Кит Келлог на своей странице в социальной сети X.
По словам представителя Белого дома, американский госсекретарь Марко Рубио уже дал понять, что подготовленная стратегия будет жесткой.
— По итогам лондонских встреч мы выступили с всеобъемлющим планом из 22 пунктов, — написал Келлог.
Специальный посланник США Стив Уиткофф в свою очередь выразил надежду на то, что по итогам телефонного разговора американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь прогресса в мирном урегулировании.
Сам Трамп заявил, что после разговора с Путиным у него состоится беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — членов Североатлантического альянса. Глава Белого дома выразил надежду на то, что после этого стороны достигнут прекращения огня. Рубио также заявил что американский Конгресс может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет наблюдаться прогресс в переговорах по Украине.