Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 19 мая

Нельзя лениться и откладывать дела — особенно связанные с землей. Пропустив посевную, можно остаться без урожая. Не стоит ссориться и злословить — святой Иов терпел страдания без ропота, поэтому конфликты в этот день считались особенно греховными. Запрещалось отказывать в помощи — особенно бедным и странникам. Милостыня в этот день привлекала благополучие. Нельзя было есть молочные продукты — считалось, что это может «отпугнуть» удачу. Нежелательно шить и вязать — нитки символизировали жизненные пути, и их «запутывание» могло привести к проблемам.