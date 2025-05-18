Во Франции потребовали от Макрона признать нейтральный статус Украины

Украина должна сохранять нейтральный статус и не присоединяться ни к каким военным блокам. Об этом в воскресенье, 18 мая, заявил глава французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.
По словам политика, если бы удалось добиться установления внеблокового статуса Украины раньше, то начало российско-украинского военного конфликта удалось бы избежать. Он также призвал французского президента Эммануэля Макрона заверить своего российского коллегу Владимира Путина в том, что Украина не станет частью Североатлантического альянса.
— Украина должна быть признана нейтральным государством, — передает слова Земмура газета Le Figaro.
Генеральный секретарь блока Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп исключил из переговорного процесса вопрос о присоединении Украины к НАТО. Сам республиканец 27 февраля заявил, что США сделают все возможное для того, чтобы по итогам мирных переговоров помочь Украине вернуть как можно больше территорий, однако разговора о ее вступлении в альянсу и быть не может.
Украинский президент Владимир Зеленский при этом заверил, что не собирается отказываться от намерения добиться присоединения к НАТО. Он пригрозил, что в случае неудачи начнет думать о создании альтернативы военному блоку.