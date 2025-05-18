Во Франции потребовали от Макрона признать нейтральный статус Украины

Генеральный секретарь блока Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп исключил из переговорного процесса вопрос о присоединении Украины к НАТО. Сам республиканец 27 февраля заявил, что США сделают все возможное для того, чтобы по итогам мирных переговоров помочь Украине вернуть как можно больше территорий, однако разговора о ее вступлении в альянсу и быть не может.