18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод проведет день открытых дверей 1 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.
День открытых дверей на тракторном стартует в 10.00. Завод откроет для гостей 10 производственных помещений: корпус сборки тракторов, механические № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, прессовый, опытного производства, кузнечный и механосборочное производство. К слову, именно в механосборочном производстве расположен тот самый конвейер, где собирают энергонасыщенные «тридцатьпятки».
Помимо этого, в стенах предприятия будет организована выставка техники МТЗ, детские игровые площадки, праздничная торговля и, конечно, концертная программа. На площадке возле транспортной проходной можно будет прокатиться на тракторах BELARUS.
Кроме этого, будет работать Музей МТЗ (ул. Долгобродская, 35), кофейня «На проходной» и магазин мерча «BELARUS TRACTORS Маркет» (ул. Долгобродская, 29).-0-