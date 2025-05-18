Минский тракторный завод проведет день открытых дверей 1 июня

День открытых дверей на тракторном стартует в 10.00. Завод откроет для гостей 10 производственных помещений: корпус сборки тракторов, механические № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, прессовый, опытного производства, кузнечный и механосборочное производство. К слову, именно в механосборочном производстве расположен тот самый конвейер, где собирают энергонасыщенные «тридцатьпятки».