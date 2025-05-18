Эльза Антонова: Российские фильмы любят во всем мире

— Верно. По кинорынкам мы работаем в двух направлениях. Первое — это организация единых зонтичных стендов, где мы обеспечиваем отобранным компаниям поездку «под ключ», от трансфера до рабочего места на стенде в течение кинорынка. Второй формат поддержки — новый, которым мы гордимся, потому что понимаем, что эта мера очень нужна отрасли, ведь дает возможность получить деньги на самостоятельное представление компании на кинорынках за рубежом. 12 марта мы объявили новый, уже второй, отбор на возмещение затрат, связанных с участием компаний в кинорынках, которые проходят с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года. Естественно, РОСКИНО охватить все кинорынки не может, поэтому какие-то из мероприятий компании посещают самостоятельно. Абсолютно любой кинорынок мог быть заявлен в рамках заявочной кампании, которая завершилась 11 апреля; главное условие — чтобы он проходил за пределами Российской Федерации. Важно обозначить, что поддержку может получить любая форма бизнеса — как индивидуальные предприниматели, так и любые другие юрлица. Причем претендовать на эту меру можно и если кинорынок уже состоялся, о чем необходимо предоставить подтверждающую документацию, и если он только планируется. Отмечу, РОСКИНО может покрыть до 70 процентов участия в кинорынке.