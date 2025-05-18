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Экзит-полл: Мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует на выборах президента Румынии с более чем 54 процентами голосов. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на данные экзит-полла компании CURS.

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует на выборах президента Румынии с более чем 54 процентами голосов. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на данные экзит-полла компании CURS.

Согласно опросам, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион отстает от своего оппонента почти на 10 процентов.

— Дан набирает 54,1 процента голосов, Симион — 45,9 процента… Ни один экзит-полл не включает диаспору, — говорится в материале.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в тот же день заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. Министерство иностранных дел Франции в ответ на этого заявил, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь высмеяла обвинения Бухареста в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы.

26 февраля кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, которого теперь на выборах фактически и представляет Симион, задержали. Сотрудники правоохранительных служб доставили его в Генеральную прокуратуру на допрос и дачу показаний по делу о финансировании его предвыборной кампании в прошлом году.