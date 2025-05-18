ФК «Ростов» упустил победу над «Зенитом» в матче 29 тура РПЛ

Сегодня, 18 мая, в Донской столице прошел матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. На поле встретились ФК «Ростов» и «Зенит». В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Александр Соболев открыл счет в матче, забив ударом через себя.
После перерыва «Зенит» сразу усилил натиск. Уже на 46-й минуте Глушенков прорвался по флангу и сделал точный прострел на Соболева, который отправил мяч в ворота «Ростова». Однако триумф форварда оказался недолгим. Главный арбитр отменил гол, выяснив, что Глушенков наступил на ногу Ланговичу во время атаки.
Игра была напряженной и жесткой. «Ростов» пытался отыграться, активно идя вперед, и даже забил в компенсированное время: на 95-й минуте отличился защитник Осипенко. Но ВАР вновь вмешался, заметив положение вне игры у футболиста хозяев.
Таким образом, «Зенит» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. За тур до конца сезона петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ростов» с 38 очками располагается на восьмой строчке.
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