ФК «Ростов» упустил победу над «Зенитом» в матче 29 тура РПЛ

Сегодня, 18 мая, в Донской столице прошел матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. На поле встретились ФК «Ростов» и «Зенит». В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Александр Соболев открыл счет в матче, забив ударом через себя.