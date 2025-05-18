Ветеринар Резаков объяснил, как приучить к купанию взрослую кошку

Взрослые кошки при правильном подходе могут научиться спокойно переносить купание, сообщил ветеринар Евгений Резаков в беседе с URA.RU.
По словам специалиста, ко взрослым питомцам важен индивидуальный подход.
«С взрослыми кошками важен индивидуальный подход с учетом темперамента и предыдущего опыта животного. Если кошка имеет негативный опыт, связанный с водой, преодолеть этот страх будет сложнее, но вполне возможно», — отметил Резаков.
Ветеринар посоветовал использовать силу любопытства при выработке новой привычки. Он напомнил, что многие питомцы проявляют интерес к струящейся воде.
Сначала, по словам эксперта, можно поместить кошку в пустую ванну, поиграть с ней ее любимой игрушкой, погладить сначала сухой, а затем влажной рукой.
По мере привыкания питомца начинайте добавлять воды. Если кошка боится звука льющейся воды, наберите ванну заранее.
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