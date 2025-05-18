Хренин: Беларусь не ввязывается в гонку вооружений, будет соблюдаться принцип необходимой достаточности

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не ввязывается в гонку вооружений, будет соблюдаться принцип необходимой достаточности. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр обороны Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА.
Журналисты попросили прокомментировать министра, как реагировать на новость о том, что Евросоюз выделит Киеву из замороженных активов России почти 2 млрд евро на боеприпасы, ракеты и беспилотники.
«Президент в своем выступлении сказал — укреплять обороноспособность и боеготовность наших Вооруженных Сил. Вот так мы и будем реагировать», — сказал министр обороны.
Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли в связи с этим как-то меняться подходы к формированию военных расходов, Виктор Хренин заявил: «Нет, мы не собираемся ввязываться в гонку вооружений и будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя. Уже не раз об этом говорилось. Принцип необходимой достаточности — он будет четко соблюдаться».-0-