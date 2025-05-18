Хренин: Беларусь не ввязывается в гонку вооружений, будет соблюдаться принцип необходимой достаточности

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли в связи с этим как-то меняться подходы к формированию военных расходов, Виктор Хренин заявил: «Нет, мы не собираемся ввязываться в гонку вооружений и будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя. Уже не раз об этом говорилось. Принцип необходимой достаточности — он будет четко соблюдаться».-0-