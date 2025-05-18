Вольфович: конфликт в Украине может захлестнуть всю Европу, мы все надеемся на мир

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине может захлестнуть всю Европу, а потому в Беларуси все надеются на мир. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, комментируя тему мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает БЕЛТА.
«Европа должна оценить ситуацию и масштаб. Конфликт в Украине — это то пламя, которое может захлестнуть всю Европу. Мы все надеемся на мир. Это самое дорогое и самое важное, что сегодня волнует людей», — сказал госсекретарь.
Он констатировал, что ряд лидеров в Евросоюзе сейчас, к сожалению, мыслят немного другими критериями и параметрами: «Сегодня к власти пришли люди с другим порядком мыслей в головах, к сожалению. Они не понимают до конца, к чему это может привести в конечном итоге. Думаю, что прагматизм, какой-то здравый смысл должен восторжествовать и способствовать достижению мирных переговоров».-0-