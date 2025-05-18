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Боец Техник: эвакуация российской техники из зоны СВО всегда в приоритете

Начальник штаба ремонтного батальона 51-й армии ЮВО отметил, что бойцы своих не бросают.

Источник: Аргументы и факты

Эвакуация российской техники всегда находится в приоритете, сообщил глава штаба ремонтного батальона 51-й армии ЮВО с позывным Техник в беседе с корреспондентом 1tv.ru.

«Неважно, в каком она состоянии, где стоит, какой сложности эвакуация. Скажу просто: мы своих не бросаем. Даже технику», — подчеркнул военный.

Отмечается, что в районе Красногоровки удалось эвакуировать более двух десятков машин ВСУ — все они в основном советского производства.

Бойцы добавили, что технику НАТО находили уже ближе к линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

Ранее морпехи ВС РФ сообщили о страхе ВСУ применять технику в курском приграничье.