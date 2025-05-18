Сколько «квадратов» приходится на одного белоруса, ответили в Белстате

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 января 2025 года обеспеченность населения жильем составила 30,4 кв.м общей площади на одного жителя. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.
Жилищный фонд Республики Беларусь на 1 января этого года составил 276,7 млн кв.м, в том числе 16,3 млн — государственного и более 260 млн — частного.
На конец 2024 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли более 558 тыс. семей, а всего за прошлый год получили жилье и улучшили свои условия 20,7 тыс. семей, включая 7,7 тыс. многодетных. -0-