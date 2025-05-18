Глобальное потепление в 1,5−3 раза повысит частоту развития апноэ во сне

В частности, расчеты ученых показывают, что если средние температуры на Земле вырастут на два градуса Цельсия или более к концу столетия, то предрасположенные к храпу мужчины и женщины будут в 1,5−3 раза чаще страдать от приступов апноэ, чем в текущее время. Это удвоит экономические потери от апноэ и нагрузку на систему здравоохранения, что в очередной раз подчеркивает необходимость бороться с глобальным потеплением, подытожили эксперты.