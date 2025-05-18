«Никакой катастрофы нет». Крупко о коррективах, которые внесли весенние заморозки в работу аграриев

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о посевной кампании — 2025 в юго-восточном регионе и как повлияли весенние заморозки на посевы и работу аграриев области, сообщает БЕЛТА.
Говоря об особенностях посевной кампании нынешнего года, руководитель области сделал акцент: «Одинаковой весны никогда не бывает. В этом году она по-своему непростая. Я бы сказал, что природа испытывает аграриев».
Больше сои, подсолнечника, лука и картофеля. Крупко о посевных площадях Гомельской области в 2025 году Сколько рапса планируют получить в Гомельской области, рассказал Крупко «Планируем 6 ферм ввести в этом году и 4 в следующем». Крупко о строительстве МТФ в Гомельской области.
Он подчеркнул, что в области посевная кампания фактически на исходе — на уровне 85%. «Нам осталось примерно 7−8 рабочих дней с учетом пересева закончить те планы и задачи, которые мы для себя поставили на урожай 2025 года. Фактически закончен сев кукурузы на зерно, больше половины кукурузы посеяно на силос, завершили сев овощей, картофеля. По однолетним травам в принципе подошли к финишу. Думаю, что к 26 мая мы закончим полностью весеннюю кампанию по севу», — обозначил сроки председатель облисполкома.
Иван Крупко рассказал и том, как повлияли на посевы в регионе и работу аграриев заморозки. Он отметил, что после весенних заморозков пострадал и озимый рапс, и другие культуры. Экспертной комиссией определены площади к пересеву. «Семена есть. Они были в страховом фонде. Что-то приобрели — и (семена. — Прим. БЕЛТА) кукурузы, в основном засухоустойчивой. Поэтому здесь проблем не видим», — подчеркнул руководитель области.
«Понятно, что это дополнительная нагрузка с учетом обработки почвы, внесения минеральных удобрений, где-то корректировка планов — с учетом обеспечения общественного животноводства кормами и выполнения государственного заказа. Все карты и планы скорректированы. И мы к окончанию сева подойдем в технологические сроки», — заверил глава региона.
«Никакой катастрофы нет. Никаких проблем аховых тоже нет. Там, где погибли ранние яровые, озимые зерновые, мы их заменяем зерном кукурузы. Зерно посеяно в сроки, оно вызреет. И в целом объеме и в объеме фуража зерна мы обеспечим свое общественное животноводство», — подытожил Иван Крупко. -0-