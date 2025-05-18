«Никакой катастрофы нет». Крупко о коррективах, которые внесли весенние заморозки в работу аграриев

Он подчеркнул, что в области посевная кампания фактически на исходе — на уровне 85%. «Нам осталось примерно 7−8 рабочих дней с учетом пересева закончить те планы и задачи, которые мы для себя поставили на урожай 2025 года. Фактически закончен сев кукурузы на зерно, больше половины кукурузы посеяно на силос, завершили сев овощей, картофеля. По однолетним травам в принципе подошли к финишу. Думаю, что к 26 мая мы закончим полностью весеннюю кампанию по севу», — обозначил сроки председатель облисполкома.