Конец света: в чем причина глобального блэкаута

К зеленой энергетике все больше вопросов. Массовый блэкаут, случившийся в конце апреля в Испании, соседних Португалии, Франции и Андорре, погрузил десятки миллионов жителей в хаос. Люди застряли в лифтах, остановились в тоннелях поезда метро, перестали работать кафе, магазины и целые заводы. Причиной блэкаута эксперты называют излишнюю приверженность зеленой энергетике.
Солнце и ветер приказам не подчиняются.
Александр Фролов, заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики:
— Мы такое уже видели. В Германии в начале 2017 года и в штате Техас в феврале 2021-го подобные сбои уже случались. Они были связаны с двумя факторами. Первый: резкое сокращение производства электроэнергии из возобновляемых источников — от солнца, ветра и воды. Второй: невозможность быстро покрыть эту нехватку за счет увеличения производства на традиционной генерации. Проще говоря, сжигания газа или угля. Давайте начнем с того, что электричество — товар специфический. Он не хранится, а продается «с колес»: произвели — и сразу в розетку. Отлично. А когда у нас пик потребления электричества? Правильно: с 19:00 до 23:00. Все пришли с работы, включили свет, начали заряжать гаджеты, готовить еду, стирать, мыть посуду в моечной машине. Но вот беда: солнце вечером садится! И электроэнергию, следовательно, не вырабатывает. А если еще и ветер стих? Правильно, мощностей начинает не хватать. Что делать? Диспетчер энергосистемы должен либо занять мощности у соседей, либо быстро увеличить электрогенерацию за счет сжигания газа.
Первый вариант, как правило, в Европе отпадает: в странах ЕС генерация от солнца, ветра и воды — от 75 до 90 процентов, в зависимости от региона. Проще говоря, ты звонишь соседям, а у них лишней энергии тоже нет: потому что солнце село и ветер стих. Именно поэтому вслед за Испанией свет стал пропадать в Португалии, Андорре и на юге Франции: погодные условия — схожие. С зеленой энергетикой вообще беда! При росте числа солнечных и ветряных станций выработка электричества в первом квартале 2025 года была ниже, чем в первом квартале 2024-го. Почему? А с погодой не повезло. Хорошо, используем вариант два: начинаем сжигать газ. Но и тут не все просто. Во-первых, нужны запасы, во-вторых, быстрое увеличение генерации. В-третьих — быстрое переключение энергосистемы на подпитку из других станций. Южная Европа, по всей видимости, с этой задачей не справилась. Точнее, справилась лишь на следующий день. Так, на утро после блэкаута в Испании на долю газовой генерации приходилось уже свыше 50 процентов, тогда как обычно не более 10.
Резюмируя, скажу: зеленая энергия — дело хорошее. Но зеленая энергетика при существующих технологиях — дело крайне ненадежное. Ветер стих, тучки закрыло солнце, и тут же начинаются проблемы. И ладно бы это были проблемы энергетиков — это их бизнес, пусть сами выкручиваются. Но дело, как показала практика, касается уже десятков миллионов потребителей! И с этой проблемой Европе нужно что-то делать.
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Очень торопились, поэтому получилось плохо.
Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, политолог:
— Зеленая энергетика — проект политический. Европа, как известно, сильно зависела и сейчас отчасти зависит от российских нефти и газа. Чтобы эту зависимость убрать, в ЕС решили сделать ставку на возобновляемые источники энергии. Гипотетически идея хорошая: ветер дует, солнце светит, реки текут, значит, энергия будет. Проблема в том, что европейцы сильно поторопились и стали внедрять зеленую энергетику, как Сталин — колхозы — быстро и беспощадно. И тут же стали вылезать" последствия.
Первое: источник «вечной» энергии оказался не очень надежным — ветер не всегда дует, солнце не всегда светит. Второе: зависимость от России европейцы поменяли на зависимость от США и на этом много потеряли. Вместо дешевого трубопроводного газа из РФ они стали покупать куда более дорогой американский СПГ. Третий момент: с экологией стало не лучше, а хуже. Основной компонент природного газа, который приходит в ЕС в танкерах, — метан, — обладает мощным парниковым эффектом. А примерно 3,5 процента газа, поставляемого клиентам, попадает непосредственно в атмосферу без сжигания. К тому же бурение, добыча, сжижение и перевозка газа требуют значительного количества энергии — т.е. углеродный след, которого все так боятся, не меньше, а больше! Плюс есть проблема выбросов от старых танкеров, работающих на тяжелом мазуте, — они выделяют большое количество метана.
Добавим сюда и тот факт, что ветряки при работе создают вокруг себя особый микроклимат. И чем ветряков больше, тем климат на отдельно взятой территории больше меняется. Плюс от ветряков гибнут птицы, а значит, из экологической цепочки выпадает одно из звеньев, что нарушает природный баланс. Пытаясь перейти на зеленую и, казалось бы, более безопасную энергию, люди глубже вмешиваются в природу. Возможно, на российских просторах, где места много, а людей мало, зеленая энергетика была бы менее опасна, чем в маленькой и густо заселенной Европе. Европейцы этого не поняли и поплатились. Когда политика начинает рулить экономикой, получается всегда плохо: пример СССР европейцев, похоже, ничему не научил. Может, блэкауты научат?
Пора вам вспомнить о «Северном потоке».
Роман Пукалов, директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль»:
— Представления Запада о зеленой энергетике порой весьма своеобразны. Германия, например, в свое время отказалась от АЭС, зато начала сжигать уголь, что приводит к довольно серьезным выбросам в атмосферу. Где тут зеленая повестка — не очень понятно. Что касается получения энергии из возобновляемых источников, то, конечно, это перспективно. Но выработка зеленой энергии очень зависит от природных условий: ветра и солнечных лучей. Поэтому, очевидно, энергетикам необходима подстраховка. Лучший, на мой взгляд, страховочный вариант — это газ. Сжигание этого топлива на современных котельных, имеющих фильтры, позволяет снизить выбросы в атмосферу на 99 процентов.
Опыт Москвы и городов Подмосковья, где работают газовые котельные и ТЭЦ, показал, что газ — экологически чистое топливо. Даже на территории элитных жилых комплексов устанавливаются свои газовые котельные, и никаких проблем от них нет: иначе жильцы бы жаловались, и котельные недалеко от домов просто бы не строили. Что касается Испании, то она в Евросоюзе один из лидеров по закупкам российского СПГ — сжиженного природного газа. Поэтому мне не очень понятно: почему испанцы не смогли быстро заменить солнечную и ветряную генерацию на газовую. Вообще, мне кажется, этот блэкаут наглядно демонстрирует: Европе нужны надежные источники энергоресурсов. Одна нитка газопровода «Северный поток», напомню, осталась целой. Запустить по ней газ можно условно хоть завтра. Скажу больше: этот газ будет, по определению, намного дешевле, чем СПГ. Ведь его не надо сначала добывать, потом сжижать, потом грузить в танкеры, вести «за семь морей», выгружать. Сколько лишних затрат уходит!
Но пока Европа руководствуется не экономическими, а политическими соображениями, подобные блэкауты, я думаю, будут повторяться. Европейским политикам, я считаю, пора включать здравый смысл. Их политические амбиции и «правильная» якобы повестка начинают вредить их же избирателям, которые все больше платят за электричество, а теперь, как выяснилось, еще и не уверены, что оно всегда будет в розетке. Отказ от российского газа, я считаю, был не самой удачной идеей и дорого Европейскому союзу обошелся.
Такая энергетика травит всю планету.
Елена Есина, президент объединения операторов в области обращения с отходами «Русрециклинг»:
— Никакой «зеленой» энергетики не существует. С одной стороны, это маркетинговый ход европейских производителей электроэнергии. С другой — элемент политтехнологии. Суть проста. Производство, например, российской стали, цемента, угля объявляются «грязными», создающими так называемый углеродный след. Поэтому российские экспортеры, продающие свои товары в Европу, обязаны платить экологические пошлины. При этом — следите за руками — производители оружия в Европе объявляются «зелеными»! В итоге мы платим за создание «углеродного следа», а на наши деньги, поступающие в бюджеты государств ЕС, власти заказывают оружие, которое используется против России на Украине. Вот и вся экология.
Теперь конкретно о «зеленой» энергетике. Для производства ветрогенераторов и солнечных панелей нужны редкоземельные металлы. Добывает их в основном Китай. Основные месторождения находятся в районе Баян-Обо во Внутренней Монголии и в южной части страны. Потом Китай сам же генераторы и панели производит. Территории, где добываются редкоземы, — филиал ада на Земле. Фиолетовая трава, красные реки, синяя земля. Там, кстати, запрещено фотографировать. Журналистов туда не пускают. Кстати, для производства редкоземов используется цианид — смертельно опасный яд. Ну и где тут экология? Второй момент: что с использованными ветрогенераторами и солнечными панелями делать — не знает никто. Они не утилизируются от слова «совсем». Европейцы тупо свозят их в Африку. А там местные дети на свалках эти генераторы и панели пытаются «переработать», выплавляя из них, если получится, редкоземельные металлы.
Что получается? «Зеленая» энергетика ничего общего с экологичностью не имеет. Если рассмотреть весь цикл производства этой энергии: добыча редкоземов, монтаж ветрогенераторов и солнечных панелей, их дальнейшая утилизация в виде сваливания в кучу, то мы выясним очень простую вещь — «зеленая» энергетика значительно опаснее традиционной. Возможно со временем, когда человечество выйдет на новый технологический уровень, что-то изменится. Но пока «зеленая» энергетика — это вывеска, за которой скрывается что-то очень похожее на экологическую катастрофу. К тому же этот вид энергетики не способен обеспечивать производство. Не зря после того, как Европа отказалась от российского газа, многие энергоемкие производства переехали из ЕС в другие страны: «зеленая» энергетика их не спасла.
Идет долгая, трудная работа на перспективу.
Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку:
— Зеленая энергетика сейчас дороже традиционной. Почему же она существует? Все просто: идет работа на перспективу. Причем, обратите внимание, именно в наиболее богатых странах, которые могут позволить себе переплачивать сейчас, в моменте, но получать выгоду потом. Одна из самых перспективных разработок — приливные электростанции (ПЭС), которые используют энергию приливов и отливов. Первая в мире крупная ПЭС, «ЛяРанс», была построена еще в 1966 году, в Северной Бретани, во Франции. Она имеет плотину длиной 800 метров и 24 турбины общей мощностью 240 МВт. Есть ПЭС в Шотландии. Да и в России с 1968 года работает приливная электростанция в Кислой Губе — на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска. По мощности это четвертая ПЭС в мире: 1,7 мегаватта. Похожие электростанции есть в Китае и Южной Корее.
Что касается, скажем, солнечных панелей, то тут все зависит от широты и облачности. В южных Штатах США, например, солнечные панели есть на большинстве домов, потому что их использование выгодно. Но чем дальше на север, тем панелей меньше — потому что их эффективность, а значит, и рентабельность резко падают. Вообще, индивидуальные солнечные панели, возможно, скоро распространятся по многим регионам мира. Они выгодны тем, что электричество вырабатывается и тут же используется. Не нужна целая система доставки энергии потребителю: провода, столбы, силовые кабели, которые, кстати, необходимо обслуживать, что, конечно, сказывается на тарифе. Поэтому, обратите внимание, в странах, где много солнца — вокруг Средиземного и Черного морей, в Египте, Эмиратах, — солнечные панели на домах стали обыденностью. Благодаря им можно даже в самый жаркий день наслаждаться прохладой от кондиционера и не платить за электричество. Удобно? Удобно!
Что касается промышленного использования зеленой энергии, то тут все намного сложнее. Во-первых, ее нужно очень много, а места для солнечных панелей и ветряков в Европе не хватает. Следовательно, нужен какой-то другой источник. Во-вторых, источник энергии должен быть максимально надежным. Солнце зашло, и электричество закончилось, — это плохой вариант. Но в целом зеленая энергетика — это перспективно. Невозобновляемые ресурсы будут истощаться и, следовательно, дорожать. А с ними дорожать и энергия. Значит, надо осваивать новые источники.
Напомним, 29 апреля на территории Испании и Португалии произошел глобальный сбой в работе электросетей, в результате которого без света остались миллионы человек. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему мог произойти сбой и как это отразится на экономической сфере региона.