Конец света: в чем причина глобального блэкаута

Первый вариант, как правило, в Европе отпадает: в странах ЕС генерация от солнца, ветра и воды — от 75 до 90 процентов, в зависимости от региона. Проще говоря, ты звонишь соседям, а у них лишней энергии тоже нет: потому что солнце село и ветер стих. Именно поэтому вслед за Испанией свет стал пропадать в Португалии, Андорре и на юге Франции: погодные условия — схожие. С зеленой энергетикой вообще беда! При росте числа солнечных и ветряных станций выработка электричества в первом квартале 2025 года была ниже, чем в первом квартале 2024-го. Почему? А с погодой не повезло. Хорошо, используем вариант два: начинаем сжигать газ. Но и тут не все просто. Во-первых, нужны запасы, во-вторых, быстрое увеличение генерации. В-третьих — быстрое переключение энергосистемы на подпитку из других станций. Южная Европа, по всей видимости, с этой задачей не справилась. Точнее, справилась лишь на следующий день. Так, на утро после блэкаута в Испании на долю газовой генерации приходилось уже свыше 50 процентов, тогда как обычно не более 10.