Роскачество предупредило о схемах обмана в салонах сотовой связи

Консультанты в салонах связи могут оформлять на клиентов сим-карты без их ведома или навязывать им дополнительные услуги для выполнения плана продаж. Об этом предупредил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
По словам руководителя ведомства, потребители в салонах могут не заметить, как в их итоговом чеке помимо покупок оказалась сим-карта, которую они не планировали оформлять. Работники могут пытаться объяснить такую ситуацию неполадкой или специальным предложением, на деле пытаясь поднять выручку магазина. Кроме того, часто консультанты настойчиво предлагают свою помощью за отдельную плату, например, в «настройке телефона».
— Обман в салонах связи — не редкость, а распространенная практика, с которой сталкивался практически каждый россиянин, — передает слова Кузьмина сайт службы.
Представители Министерства внутренних дел также предупредили, что телефонные мошенники стали обманывать пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа». Кроме того, преступники начали использовать схему по обману продавцов на цифровых площадках объявлений.