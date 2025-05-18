Роскачество предупредило о схемах обмана в салонах сотовой связи

По словам руководителя ведомства, потребители в салонах могут не заметить, как в их итоговом чеке помимо покупок оказалась сим-карта, которую они не планировали оформлять. Работники могут пытаться объяснить такую ситуацию неполадкой или специальным предложением, на деле пытаясь поднять выручку магазина. Кроме того, часто консультанты настойчиво предлагают свою помощью за отдельную плату, например, в «настройке телефона».