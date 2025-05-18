Переехавший из Испании органист Сальвадор объяснил, чем его поразила Россия

«Мы познакомились с будущей женой, она русская. Сначала мы жили в Испании, а потом, в 2014 году, я принял решение, что надо переехать в Россию, потому что будет хуже. Я не ошибся. Когда будет хуже, надо быть на правильной стороне», — сказал он в эфире программы «Они выбрали — Родину» на 1tv.ru.