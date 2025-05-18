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Переехавший из Испании органист Сальвадор объяснил, чем его поразила Россия

По словам Даниэля Сальвадора, Испания после вступления в НАТО и Евросоюз потеряла свою идентичность.

Источник: Аргументы и факты

Испания после вступления в НАТО и Европейский союз потеряла свою идентичность, а Россия продолжает сохранять свою культуру и самобытность, сообщил переехавший в РФ испанский органист Даниэль Сальвадор.

По словам музыканта, «когда будет хуже, нужно быть на правильной стороне».

«Мы познакомились с будущей женой, она русская. Сначала мы жили в Испании, а потом, в 2014 году, я принял решение, что надо переехать в Россию, потому что будет хуже. Я не ошибся. Когда будет хуже, надо быть на правильной стороне», — сказал он в эфире программы «Они выбрали — Родину» на 1tv.ru.

Сальвадор отметил, что Испания со временем отказалась от традиционных христианских ценностей и «потихонечку исчезла».

Музыкант с семьей уже более 10 лет живет в России. В 2014 году он выступал в Крыму, а в 2023 — в Донбассе.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из США переехала в РФ и опровергла мифы о жизни россиян.