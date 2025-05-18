Больше сои, подсолнечника, лука и картофеля. Крупко о посевных площадях Гомельской области в 2025 году

Что касается картофеля, овощей, то в регионе неплохо выстроили свои стабилизационные фонды, обратил внимание председатель облисполкома. «В мае мы обеспечиваем торговую часть, все социальные учреждения и картофелем, и морковью, и свеклой без каких-то сбоев или нарушений. Видя ситуацию, того объема, который мы высаживаем и высеваем, достаточно. Просто мы в этом году подстрахуемся и увеличим дополнительно сам страховой фонд. Он же от всего объема, который мы получаем, лишь 10%», — подчеркнул руководитель области.