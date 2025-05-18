Больше сои, подсолнечника, лука и картофеля. Крупко о посевных площадях Гомельской области в 2025 году

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в этом году в структуре посевных площадей увеличиваются посевы сои, подсолнечника, лука, картофеля. Об этом рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Сравнивая структуру посевных площадей прошлого и нынешнего года, Иван Крупко выделил два направления. «Растет сев сои, растет сев подсолнечника. Не глобальными (темпами. — Прим. БЕЛТА). Мы постепенно их увеличиваем, чтобы обеспечить рацион (общественного поголовья. — Прим. БЕЛТА) белком. По белку это касается и озимого рапса, и его сев был увеличен», — отметил он.
«Никакой катастрофы нет». Крупко о коррективах, которые внесли весенние заморозки в работу аграриев.
Что касается картофеля, овощей, то в регионе неплохо выстроили свои стабилизационные фонды, обратил внимание председатель облисполкома. «В мае мы обеспечиваем торговую часть, все социальные учреждения и картофелем, и морковью, и свеклой без каких-то сбоев или нарушений. Видя ситуацию, того объема, который мы высаживаем и высеваем, достаточно. Просто мы в этом году подстрахуемся и увеличим дополнительно сам страховой фонд. Он же от всего объема, который мы получаем, лишь 10%», — подчеркнул руководитель области.
«Сейчас очень серьезно работаем с (торговыми. — Прим. БЕЛТА) сетями. И те, которые будут торговать под конкретные договоры, смотрим, где у них расходы больше были по картофелю, моркови, свекле, выверяем объемы. Из этого сформирован план сева — по луку, картофелю, свекле. Примерно по луку в два раза площадь увеличена, а по картофелю, овощам — на 10%», — уточнил председатель облисполкома. -0-