Эксперт: белорусские системы ПВО успешно справляются с задачей защиты важнейших объектов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские системы ПВО успешно справляются с задачей защиты важнейших объектов. Это подчеркнул в эфире телеканала ОНТ эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко, сообщает БЕЛТА.
Как было отмечено в эфире, десятки образцов военной техники, новейшие разработки, большинство из которых выпущены или обновлены в последние годы, будут представлены на международной выставке вооружения и военной техники «MILEX-2025», которая пройдет в Минском международном выставочном центре. О некоторых из них рассказали в эфире.
Так, один из образцов 2024 года производства, который модернизирован на отечественных заводах и стоит на страже национальной безопасности, — командно-штабная машина нового поколения. Предназначена для управления подразделениями в бою, выполнения задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Внутри новейшие средства связи. Белорусские конструкторы усовершенствовали и систему электроснабжения.
Комплекс «Горизонт» — новейшая разработка Вооруженных Сил — предназначен для обеспечения связи в любых полевых условиях в кратчайшие сроки. Тропосферная станция по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. При этом ее сделали максимально автономной. От «Горизонта» во многом зависит управление войсками в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.
Такую же задачу выполняет еще одна гордость связистов — станция «Сосна-2». Комплекс состоит из двух машин — аппаратной и обеспечения. На мачте устанавливают различные типы антенн. Благодаря инженерным и техническим решениям мобильность и живучесть станции стали заметно выше. Еще одна особенность «Сосны-2» — так называемая пластичность. То есть и дальше модернизировать станцию можно без существенных изменений конструкции.
«Решена задача в плане мобильности многих комплексов. Многие из них разворачиваются не так, как в прежние времена — часами, а разворачиваются где-то 15−20 минут и готовы к боевому использованию. И с такой же оперативностью могут покинуть место отработки и спасти машину, экипаж, комплекс», — пояснил Александр Тищенко.
Как было отмечено, белорусские разработчики стараются не просто идти в ногу со временем, но и быть на шаг впереди. Тем более что вызовы сегодняшнего дня беспрецедентные.
Вопросы безопасности выходят на первый план в Союзном государстве. «Мы практически по очень широкому спектру направлений взаимодействуем. Мы проводим совместные научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские работы. Уже сейчас активно работаем над новой программой. Это будет план новых разработок, новых направлений сотрудничества до 2030 года», — отметил начальник управления развития вооружения, военной и специальной техники Государственного военно-промышленного комитета Максим Молош.
Белорусская армия регулярно оснащается новыми видами техники и вооружения. Как того и требует напряженная обстановка в Европейском регионе. «Именно ПВО сейчас выходит на первый план с точки зрения того, что атаки все производятся в основном ракетами, беспилотниками. И это то, что пробивает любую на сегодня оборону. И наши комплексы успешно справляются с задачей упреждения, с задачей поражения и защиты важнейших объектов. Внимание системам радиолокации, ПВО было большое, и здесь есть большие результаты», — подчеркнул Александр Тищенко. -0-