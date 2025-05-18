Эксперт: белорусские системы ПВО успешно справляются с задачей защиты важнейших объектов

Белорусская армия регулярно оснащается новыми видами техники и вооружения. Как того и требует напряженная обстановка в Европейском регионе. «Именно ПВО сейчас выходит на первый план с точки зрения того, что атаки все производятся в основном ракетами, беспилотниками. И это то, что пробивает любую на сегодня оборону. И наши комплексы успешно справляются с задачей упреждения, с задачей поражения и защиты важнейших объектов. Внимание системам радиолокации, ПВО было большое, и здесь есть большие результаты», — подчеркнул Александр Тищенко. -0-