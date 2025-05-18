Сколько рапса планируют получить в Гомельской области, рассказал Крупко

По его словам, примерно 10% урожая идет на госзаказ. «Это 9 тыс. т. Мы стремимся получить более 100 тыс. т, и, в принципе (как в прошлом году было 90 тыс. т), это получается. Остальное идет на свои около 5 переработок», — пояснил Иван Крупко.