Сколько рапса планируют получить в Гомельской области, рассказал Крупко

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область стремится получить более 100 тыс. т урожая рапса. О посевных площадях и планах на урожай по этой стратегической культуре рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Как отметил руководитель области, в регионе с Научно-практическим центром НАН Беларуси по земледелию четко выработали структуру посевных площадей. «И стабильно мы для себя ставим задачу сеять 70 тыс. га (рапса. — Прим. БЕЛТА)», — конкретизировал председатель облисполкома.
«Никакой катастрофы нет». Крупко о коррективах, которые внесли весенние заморозки в работу аграриев.
По его словам, примерно 10% урожая идет на госзаказ. «Это 9 тыс. т. Мы стремимся получить более 100 тыс. т, и, в принципе (как в прошлом году было 90 тыс. т), это получается. Остальное идет на свои около 5 переработок», — пояснил Иван Крупко.
«Само масло продается, а жмых и шрот идут на комбикормовую промышленность для производства комбикормов и обеспечения белком (животноводства. — Прим. БЕЛТА). Поэтому объем 70 тыс. га должен стать стабильным — и для животноводства, и в самой системе севооборота», — подытожил Иван Крупко. -0-