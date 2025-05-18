Сейсмологи зафиксировали необычные колебания земной коры по всему миру

Ученые зафиксировали необычные колебания земной коры, которые продолжались в течение девяти дней и были равномерными, пишет журнал Seismological Research Letters.
По данным сейсмологов, регулярные и ритмичные колебания не характерны для землетрясений или иных известных геологических процессов. Каждая из волн длилась 92 секунды, колебания были ощутимы даже в Арктике и Антарктике. Исследователи обозначили такое явление как «неопознанный сейсмический объект».
Сейсмологи предположили, что похожие на гул синхронные удары могли быть вызваны столкновением морских волн, отражающихся от берегов материков и островов. В естественных условиях процесс может повторяться с периодичностью около полутора минут.
Ранее сообщалось, что группа российских исследователей из Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, Геофизической обсерватории «Борок» и Института земной коры СО РАН пришла к выводу, что порядка 1,5 млрд лет назад магнитное поле Земли было примерно в четыре раза слабее, чем в настоящее время.