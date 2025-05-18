Сейсмологи зафиксировали необычные колебания земной коры по всему миру

Ранее сообщалось, что группа российских исследователей из Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, Геофизической обсерватории «Борок» и Института земной коры СО РАН пришла к выводу, что порядка 1,5 млрд лет назад магнитное поле Земли было примерно в четыре раза слабее, чем в настоящее время.