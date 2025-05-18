«Планируем 6 ферм ввести в этом году и 4 в следующем». Крупко о строительстве МТФ в Гомельской области

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о строительстве в юго-восточном регионе молочно-товарных ферм, сообщает БЕЛТА.
Как отметил Иван Крупко, в регионе идет планомерная работа по указу Президента «О развитии молочной отрасли», которым предусмотрено строительство, реконструкция по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области. «За 2024 год были сделаны проекты. То есть все 10 ферм получили проектную документацию, прошли экспертизу, и фактически по всем 10 мы уже приступили к строительству. За 2025 и 2026 год фермы должны быть построены», — сделал акцент руководитель области.
«Никакой катастрофы нет». Крупко о коррективах, которые внесли весенние заморозки в работу аграриев.
«Мы планируем 6 ферм ввести в 2025-м и 4 ввести в 2026 году», — обозначил сроки он.
Как подчеркнул руководитель области, финансы, ресурсы есть. «Примерно раз в два месяца я посещаю каждый объект, контролирую, как идет стройка. Идет доклад руководителей — заказчиков, строительных организаций. Чтобы мы не сорвали сроки ввода. Чем быстрее построим, обеспечим (новые комплексы. — Прим. БЕЛТА) скотом, быстрее получим продукцию, которая даст возможность возврата кредитных ресурсов», — резюмировал Иван Крупко. -0-