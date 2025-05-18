«Планируем 6 ферм ввести в этом году и 4 в следующем». Крупко о строительстве МТФ в Гомельской области

Как отметил Иван Крупко, в регионе идет планомерная работа по указу Президента «О развитии молочной отрасли», которым предусмотрено строительство, реконструкция по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области. «За 2024 год были сделаны проекты. То есть все 10 ферм получили проектную документацию, прошли экспертизу, и фактически по всем 10 мы уже приступили к строительству. За 2025 и 2026 год фермы должны быть построены», — сделал акцент руководитель области.