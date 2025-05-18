Наука и производство. «Бобруйскагромаш» намерен активно внедрять технологии Индустрии 4.0

Гостей ознакомили с производственными мощностями и линейкой выпускаемой сельскохозяйственной техники. В ходе проведенных переговоров при участии генерального директора Олега Корсака стороны обсудили возможность создания центра технологических компетенций на базе «Бобруйскагромаш», а также рассмотрели вопросы по подготовке и обеспечению кадров (специалистов с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием).