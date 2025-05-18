Наука и производство. «Бобруйскагромаш» намерен активно внедрять технологии Индустрии 4.0

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Бобруйскагромаш» намерен активно внедрять технологии Индустрии 4.0. Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.
«Бобруйскагромаш» посетили представители Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) во главе с международным экспертом по промышленному развитию Фаррухом Алимджановым и национальным координатором ЮНИДО Юлией Книга. На встрече присутствовали также начальник главного управления экономической интеграции Министерства экономики Иван Бельчик, представители администрации СЭЗ «Могилев», Белорусско-российского университета и Республиканского института профессионального образования.
Гостей ознакомили с производственными мощностями и линейкой выпускаемой сельскохозяйственной техники. В ходе проведенных переговоров при участии генерального директора Олега Корсака стороны обсудили возможность создания центра технологических компетенций на базе «Бобруйскагромаш», а также рассмотрели вопросы по подготовке и обеспечению кадров (специалистов с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием).
По итогам обсуждения было предложено несколько вариантов возможного сотрудничества, объединяющего науку и производство во взаимодействии учреждений образования и предприятий промышленности.
Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) предполагает новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта. -0-