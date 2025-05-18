Галустян пропал, а Майами флиртует с Нюшей: обзор седьмого выпуска шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова вела седьмой выпуск шоу «Сокровища императора» без Михаила Галустяна.
В седьмом выпуске второго сезона популярного шоу «Сокровища императора» участники разделились на открытые коалиции, к проекту присоединились комики Михаил Кукота и Антон Иванов, а ведущая Ольга Бузова впервые провела выпуск без напарника Михаила Галустяна. В проекте не обошлось и без любовной интриги — между Олегом Майами и Нюшей возник очевидный флирт, который заметили все участники — подробнее в материале URA.RU.
Как прошел седьмой выпуск реалити «Сокровища императора».
Бузова осталась без напарника, а проект пополнился комиками.
Седьмой выпуск «Сокровищ императора» начался с необычного объявления: телеведущая Ольга Бузова сообщила, что комик Михаил Галустян «решил несколько недель прожить в монастыре», поэтому вести шоу ей придется одной. Эта новость сразу придала выпуску интригующий характер.
Основным событием начала серии стало появление новых участников. К проекту присоединились комики телеканала ТНТ, резиденты «Камеди Клаб» Михаил Кукота и Антон Иванов. Они получили бледно-розовые футболки и стали девятой парой шоу. Это была вторая новая пара за последние две недели — в предыдущем выпуске проект пополнили и покинули Регина Тодоренко и Елена Чирва.
Другой важной темой стал продолжающийся конфликт между командами. Лина Джебисашвили и Олег Майами, успевшие серьезно поссориться на прошлой неделе, фактически объявили о продолжении конфронтации. Это привело к образованию двух лагерей: одни участники поддерживали «Синих» (Лину и Юрия), другие симпатизировали «Красным» (Олегу и Леше Свику).
День первый: бамбуковые палки, подвесной мост и обсасывание камней.
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Стартовое испытание первого дня отчетливо показало, кто с кем в союзе. Участникам предстояло собрать пять бамбуковых палок: четыре золотых и одну своего цвета. Вся сложность заключалась в том, что палки нужно было передавать другим командам, и здесь проявились все симпатии и антипатии.
Фуксии (Нюша и Мария Шурочкина), Красные (Олег Майами и Леша Свик) и Желтые (Ирина Дубцова и Натан) поддерживали друг друга, образовав своеобразную коалицию. Алена Блин с Даной Борисовой (Оранжевые) и семейная пара Шкаплеровых (Зеленые) помогали Синим (Лине и Юрию). Фиолетовые (два Магомеда) попытались сохранить нейтралитет, что было замечено другими участниками.
Первыми это испытание прошли Синие. Последними остались Зеленые, получившие 20-минутный штраф.
Следующим испытанием стал переход по подвесному мосту через пропасть. Здесь участникам выдавали свитки с заданиями трех типов: «Облегчение» (деревянный мост), «Утяжеление» (мост на цепях) или возможность усложнить задание конкурентам. Самым страшным это испытание оказалось для Нюши и Леши Свика, которые боятся высоты. Новички Михаил Кукота и Антон Иванов выбрали свиток с усложнением и вынуждены были переходить по самому сложному варианту моста.
Финальным испытанием дня стало приготовление традиционного китайского блюда «Жареные камни». Командам предстояло не только сварить камни в остром соусе, но и «обсосать» их до кристальной чистоты. Особенно комично выглядел процесс, когда Олег Майами и Алексей Свик «досасывали» камни друг за другом, а Натан «обсасывал» быстро, а Ирина Викторовна «досасывала» за репером.
К вечерней церемонии первыми пришли Синие, за ними последовали Желтые, Красные, Фуксики, Фиолетовые, Зеленые, Розовые. Оранжевые (Алена Блин и Дана Борисова) долго не появлялись и пришли последними, рассказав о своих злоключениях с поиском транспорта. По итогам первого дня Синие передали черную кошку Красным, усложняя им старт второго дня.
День второй: цветы, драконы и паровозик с картинами.
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Второй игровой день начался с романтических заигрываний между Олегом Майами и Нюшей. «Дай поцелую… Ну, Олег… Дай массаж сделаю… Ну, Олег…» — такие фразы звучали от певицы, что вызвало обсуждение среди других участников. Многие сочли это неискренним и предположили, что это может быть просто пиар-ходом.
Этапы второго дня включали в себя два основных испытания. Первым было задание «Цветы или Драконы», где команды должны были выбрать тип испытания: либо научиться жонглировать цветами, либо освоить танец с большим воздушным драконом. Желтые выбрали «Цветы» и испытали сложности из-за не самых «прямых рук» Ирины Викторовны. Зеленые, Фиолетовые и Фуксики предпочли «Дракона», что визуально выглядело очень эффектно.
Второе ключевое испытание называлось «Паровоз». Участники должны были запомнить оригинал картины, а затем, прокатившись на детском паровозике, увидеть девять вариаций этой картины. Одна из них была точной копией оригинала, и именно ее номер нужно было назвать по окончании поездки. Синие первыми правильно определили копию (№ 6) и отправились к финишу. Остальные команды вынуждены были делать повторные круги на паровозике.
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К финишной точке второго дня первыми прибыли Синие (Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов), получив денежный запас на весь следующий игровой день. Вторыми финишировали Зеленые (Антон и Кристина Шкаплеровы), третьими — Фуксики (Нюша и Мария Шурочкина), четвертыми — Фиолетовые (Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев).
Желтые (Ирина Дубцова и Натан) пришли пятыми, Красные (Олег Майами и Леша Свик) — шестыми, Оранжевые (Алена Блин и Дана Борисова) — седьмыми. Последними к финишу пришли Розовые — Антон Иванов и Михаил Кукота, и по правилам шоу они покинули проект.
Этим завершилась уже вторая неделя подряд, когда новички не задерживаются в шоу дольше одного выпуска. Сами комики не выглядели особо расстроенными своим вылетом, заявив в шутку, что «это просто пылинка в глаз попала».
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Отдельной сюжетной линией выпуска стал явный флирт между Олегом Майами и Нюшей. Певец открыто проявлял симпатию к недавно разведенной артистке, пытаясь обнять и поцеловать ее. «А ты будешь по мне скучать? Мне нужна мотивация», — говорил Олег Нюше, тянувшись поцеловать ее в щеку.
Сестра Нюши, Мария Шурочкина, подтвердила взаимную симпатию: «Мне кажется, он ей нравится. Она не проводит время с людьми, которые ей не импонируют». Однако большинство участников отнеслись к этой истории скептически, посчитав ее попыткой привлечь внимание зрителей.
Другой важной темой стало примирение Олега Майами с Аленой Блин, с которой у него был конфликт ранее. Алена так «устыдила» Олега, что он поделился с ней деньгами, что в условиях шоу с ограниченным бюджетом было значимым жестом.