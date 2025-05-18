Галустян пропал, а Майами флиртует с Нюшей: обзор седьмого выпуска шоу «Сокровища императора»

Второе ключевое испытание называлось «Паровоз». Участники должны были запомнить оригинал картины, а затем, прокатившись на детском паровозике, увидеть девять вариаций этой картины. Одна из них была точной копией оригинала, и именно ее номер нужно было назвать по окончании поездки. Синие первыми правильно определили копию (№ 6) и отправились к финишу. Остальные команды вынуждены были делать повторные круги на паровозике.