Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская

Умерла Ольга Блок-Миримская, актриса театра и кино, народная артистка РФ. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».
Ольга Блок появилась на свет 1 сентября 1954 года в Петрозаводске и еще будучи школьницей снялась в роли Оли в фильме «Слепая птица» 1963-го года.
В 1988 году закончила ГИТИС, курс Быстрицкой. С 1990-го служила в Театре под руководством Олега Табакова.
В фильмографии артистки — более тридцати проектов. Среди них такие киноработы, как «Карнавал» с Муравьевой, «На углу у Патриарших», «Адвокат» и другие. В сериале «Моя прекрасная няня» актриса сыграла роль Шуры, двоюродной сестры Вики.
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