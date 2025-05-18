WP: Зеленский намерен убедиться, что Путин и Трамп не поставят Киев перед фактом

17 мая Трамп заявил, что после разговора с Путиным у него состоится беседа с Зеленским и лидерами стран — членов Североатлантического альянса. Глава Белого дома выразил надежду на то, что после этого стороны достигнут прекращения огня. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глав государств проведут телефонный разговор. Он подчеркнул, что встреча Путина и Трампа действительно необходима. Специальный посланник США Стив Уиткофф в свою очередь выразил надежду на то, что по итогам телефонного разговора Трампа и Путина удастся достичь прогресса касательно Украины.