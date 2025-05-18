Представителя России на «Интервидении» назовут 19 мая

Исторически конкурс, организованный Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT), существовавшей с 1946 по 1993 год, проводился с 1965 по 1977 год по подобию «Евровидения» — музыкальной премии Европейского вещательного союза, отделившегося от OIRT. Участие в нём принимали не только государства социалистического лагеря, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.