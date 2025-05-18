Представителя России на «Интервидении» назовут 19 мая

Имя представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», запланированном в Москве, станет известно 19 мая в рамках программы «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщается в ролике телевещателя.
«Главная интрига последних месяцев — кто же будет представлять на “Интервидении-2025” нашу страну — будет раскрыта в нашем эфире», — сказал в ролике ведущий шоу.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на московской площадке «Live Arena».
Исторически конкурс, организованный Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT), существовавшей с 1946 по 1993 год, проводился с 1965 по 1977 год по подобию «Евровидения» — музыкальной премии Европейского вещательного союза, отделившегося от OIRT. Участие в нём принимали не только государства социалистического лагеря, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.
3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин утвердил распоряжение о проведении «Интервидения-2025» в Москве и Подмосковье. Как проинформировал «ТАСС» Александр Алимов, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, мероприятие пройдёт на арене «Live Arena», а число стран-участниц превысит два десятка.
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