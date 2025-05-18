Министр образования Иванец раскрыл детали запрета на мобильные телефоны в школах Беларуси

Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусские школьники не смогут пользоваться телефонами в школе с 1 сентября. Потом Минобразования Беларуси определило механизм ограничения пользования телефонами в стенах школ. Также профильный госорган сообщил о видеонаблюдении в связи с запретом использования телефонов в школах с 1 сентября.