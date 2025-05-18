Министр образования Иванец раскрыл детали запрета на мобильные телефоны в школах Беларуси

Министр образования Андрей Иванец раскрыл в эфире телеканала СТВ детали запрета на мобильные телефоны в школах Беларуси, который начнет в полной мере действовать с 1 сентября 2025-го — с первого дня нового учебного года.
В частности, министр назвал тех работников учреждений сферы образования, в чьей компетенции будет ответственность за смартфоны детей.
— Уже определяются соответствующие работники, которые будут отвечать за сохранность данных телефонов. Но здесь мы можем быть очень спокойными, потому что практически все школы нашей страны оснащены видеонаблюдением. Соответственно данные ячейки будут установлены возле камер видеонаблюдения, — подчеркнул Иванец.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусские школьники не смогут пользоваться телефонами в школе с 1 сентября. Потом Минобразования Беларуси определило механизм ограничения пользования телефонами в стенах школ. Также профильный госорган сообщил о видеонаблюдении в связи с запретом использования телефонов в школах с 1 сентября.