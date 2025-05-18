Минчанин вложил в несуществующую криптобиржу около Br1,3 тыс

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин за пять дней вложил около Br1,3 тыс. в несуществующую криптобиржу, сообщили БЕЛТА в ГУВД Минского горисполкома.
Житель столицы заявил в Партизанское РУВД, что стал жертвой кибераферистов. Мужчина заинтересовался рекламой о дополнительном заработке, которая попалась ему в мессенджере. Он решил, что стоит попробовать инвестировать в криптобиржу. Связался с менеджером, который указал, что для начала необходимо внести стартовый платеж и оплатить услуги страхового агента.
По словам пострадавшего, он совершил платежи на общую сумму около Br1,3 тыс. Как только он отправил последний чек, трейдер перестал выходить на связь. Тогда мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в милицию.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как подчеркнула старший инспектор ГИОС Партизанского РУВД Минска Ульяна Соколовская, чтобы не стать жертвами мошенников, сделки стоит совершать только на официальных биржах. -0-