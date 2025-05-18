Минчанин вложил в несуществующую криптобиржу около Br1,3 тыс

Житель столицы заявил в Партизанское РУВД, что стал жертвой кибераферистов. Мужчина заинтересовался рекламой о дополнительном заработке, которая попалась ему в мессенджере. Он решил, что стоит попробовать инвестировать в криптобиржу. Связался с менеджером, который указал, что для начала необходимо внести стартовый платеж и оплатить услуги страхового агента.