Деревянко сделал предложение своей девушке перед матчем «Динамо»

Актер Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца своей девушке Зое Фуць перед футбольным матчем в рамках тура Российской премьер-лиги. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе московского клуба «Динами».
Артист вышел на игровое поле и начал речь, в которой отметил, что общается с возлюбленной уже почти пяти лет, и подчеркнул, что наступило время перевести их отношения на новый уровень. Фуць согласилась выйти за Деревянко, после чего получила букет цветов.
— Паша, Зоя, поздравляем, — передает официальный Telegram-канал московского «Динамо».
Тем временем актриса Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу. Возлюбленный ей сделал предложение на фоне живописных гор во время их отдыха. Журналистка Ксения Собчак в свою очередь заявила о том, что вдохновила артистку на развод с ее экс-супругом, актером Павлом Прилучным. Кроме того, актер и певец Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в апреле.