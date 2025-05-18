Репортер ударил президента Аргентины Милея микрофоном в лицо

Забавный случай произошел во время прямого эфира телеканала Fox News, когда во время репортажа у Белого дома на голову журналисту Питеру Дуси села птица. Американский телеведущий Марк Консуэлос тоже оказался в центре забавного инцидента, выйдя в прямой эфир с расстегнутой ширинкой. Кроме того, финансовый журналист и телеведущий Мартин Льюис упал на пол, чем позабавил зрителей. Необычный и смешной случай произошел во время прямого эфира его программы The Martin Lewis Money Show.