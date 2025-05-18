Репортер ударил президента Аргентины Милея микрофоном в лицо

Журналист в ходе интервью с президентом Аргентины Хавьером Милеем случайно ударил того микрофоном по лицу. Инцидент произошел около входа в Национальный технологический университет в Альмагро, где глава государства отдал свой голос на местных выборах.
После случившегося представители Милея пообщались с журналистом, который оправдал себя тем, что не хотел бить президента намеренно. По его словам, причиной стал случайный толчок со стороны, после которого он тут же попросил у главы государства прощения.
— Ты ударил меня намеренно, этот микрофон ударил меня, — передает слова Милея сайт Infoveloz.
Забавный случай произошел во время прямого эфира телеканала Fox News, когда во время репортажа у Белого дома на голову журналисту Питеру Дуси села птица. Американский телеведущий Марк Консуэлос тоже оказался в центре забавного инцидента, выйдя в прямой эфир с расстегнутой ширинкой. Кроме того, финансовый журналист и телеведущий Мартин Льюис упал на пол, чем позабавил зрителей. Необычный и смешной случай произошел во время прямого эфира его программы The Martin Lewis Money Show.