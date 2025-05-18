Эксперт: авторитет Беларуси в Африке будет возрастать

Отметил он и еще один исключительно важный для менталитета африканцев фактор. «Закончился государственный визит (Президента Зимбабве. — Прим. БЕЛТА) в Республику Беларусь. Президент Республики Беларусь лично провожает Президента Зимбабве в аэропорт. Западные партнеры, другие страны часто недооценивают личностный фактор взаимоотношений. И то, что Александр Лукашенко выбрал такой формат общения с африканскими лидерами, это много значит, это сторицей окупится. И вы увидите возрастающий авторитет Беларуси в Африке. Он в том числе связан с тем, что работа ведется на уровне первых лиц, на уровне министров. Мы не боимся ездить в Африку, мы не боимся приглашать к себе президентов, мы не боимся равноправных с ними отношений. Показывать это, демонстрировать это, подчеркивать это — для африканцев, для их менталитета очень важно», — подытожил Станислав Мезенцев. -0-