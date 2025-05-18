Эксперт: авторитет Беларуси в Африке будет возрастать

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторитет Беларуси в Африке будет возрастать. Убежденность в этом высказал старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Как подчеркнул эксперт, Африка — это последний и единственный континент в глобальном мире, где большая минеральная база, множество ресурсов от нефти, газа, заканчивая золотом, алмазами, редкоземельными металлами. «Он даже до конца не разведан, что открывает прекрасные перспективы», — обратил внимание Станислав Мезенцев.
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К тому же в Африке самое быстро растущее население. «Сегодня на Африканском континенте живет уже полтора миллиарда человек. Средний прирост в 2024 году оценивался в 105 тыс. человек в день. Это значит, что это огромный растущий рынок сбыта. Любых товаров, услуг, предложений», — отметил старший научный сотрудник.
«И это огромный растущий молодой рынок труда. Причем легко обучаемый рынок труда, заинтересованный в получении работы. Поэтому сегодня самое время двигаться в Африку», — убежден он.
Старший научный сотрудник обратил внимание: Беларусь активно начала взаимодействовать с Зимбабве еще в 2017 году. «И когда глобальная ситуация в мире несколько изменилась, вы как раз оказались готовы к этим изменениям, готовы к этим санкциям. Потому что есть третья сила, есть партнеры, которые заинтересованы, несмотря на все санкции, несмотря на все наговоры, которыми Запад пытается затормозить развитие сотрудничества Африки и с Республикой Беларусь, и с Россией, и с другими партнерами. То есть продуманная стратегия политическая, рассчитанная на длительную перспективу, дала свои плоды», — сказал он.
Станислав Мезенцев отметил, что стратегическим приоритетом двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Зимбабве было определено сельское хозяйство. «Республика Беларусь — эксперт со времен Советского Союза и до наших дней в том, как правильно технологически, современно выстраивать фермерские хозяйства. Как правильно, несмотря на сложные климатические условия, удобрять землю, чтобы она приносила хорошие урожаи. Свое ноу-хау вы передали зимбабвийцам, которые, к сожалению, не имели экспертизы в тот момент, когда зарождалось сотрудничество. Было очень сложное положение для Республики Зимбабве. Она практически находилась за гранью серьезного экономического кризиса. И итог, который мы сегодня отмечаем: страна, которая была зависима от импорта всего продовольствия, сегодня благодаря кооперации, благодаря технологическому взаимодействию на уровне сельского хозяйства впервые продает зерно соседям. Это огромный успех», — обратил внимание эксперт.
Отметил он и еще один исключительно важный для менталитета африканцев фактор. «Закончился государственный визит (Президента Зимбабве. — Прим. БЕЛТА) в Республику Беларусь. Президент Республики Беларусь лично провожает Президента Зимбабве в аэропорт. Западные партнеры, другие страны часто недооценивают личностный фактор взаимоотношений. И то, что Александр Лукашенко выбрал такой формат общения с африканскими лидерами, это много значит, это сторицей окупится. И вы увидите возрастающий авторитет Беларуси в Африке. Он в том числе связан с тем, что работа ведется на уровне первых лиц, на уровне министров. Мы не боимся ездить в Африку, мы не боимся приглашать к себе президентов, мы не боимся равноправных с ними отношений. Показывать это, демонстрировать это, подчеркивать это — для африканцев, для их менталитета очень важно», — подытожил Станислав Мезенцев. -0-