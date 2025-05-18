Актриса Васильева рассказала, как дипфейк главы МВД обвинил ее в помощи ВСУ

Мошенники пытались обмануть актрису театра и кино Татьяну Васильеву с помощью дипфейка главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщает 1tv.ru.
Фейковый министр во время звонка обвинил Васильеву в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Татьяна Григорьевна, я сразу к делу, случилась трагедия, — приводит слова мошенника Васильева, — Из федеральной казны похищены деньги. Все. Вы имеете отношение. Вот у меня список, тут 50 человек, и актеры, и известные люди. И эти люди участвовали в этой схеме».
После этого злоумышленник, по словам актрисы, назвал сумму, которая действительно находилась у нее на одном из вкладов. Однако уже тогда Васильева засомневалась в надежности собеседника.
Актриса прекратила разговор, после чего получила сообщение, что с ней только что связались мошенники.
Ранее киберэксперт Блезнеков назвал три самые популярные схемы мошенников.