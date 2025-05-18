Актриса Васильева рассказала, как дипфейк главы МВД обвинил ее в помощи ВСУ

«Татьяна Григорьевна, я сразу к делу, случилась трагедия, — приводит слова мошенника Васильева, — Из федеральной казны похищены деньги. Все. Вы имеете отношение. Вот у меня список, тут 50 человек, и актеры, и известные люди. И эти люди участвовали в этой схеме».